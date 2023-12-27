Украинские ракеты на БПК «Новочеркасск» навели феодосийские ждуны

Уважаемый, а Вы уверены, что ее нет, например через Белоруссию или море? Я, кстати, для ума пример привел. Потому что товарищу по палате другую версию назвал- то, что металл может маркироваться украинским, например, произведенный на Донбассе. Гадать можно много. Но разговор идет не о сделанном на Окраине и привезенном к нам, а о транспортной системе самой Окраины, которую не трогают из-за того, что там бизнес наших олигархов. Или Вы всегда из всего текста одно слово цепляете?

Иван Щукин

Как было бла, бла,...бла в начале СВО так до сих пор Москва «принимает контрмеры» против поставки Украине дальнобойных ракет. Ни чего не изменяется даже при наличии "самых совершенных ракет" которых нет ни у кого в мире как нас уверяют! Вот США, со своих спутников, мониторит Россию постоянно ежеминутно, а мы успеваем засечь вражеские самолёты уже после того как они уже выпустили эти ракеты, хорошо хоть не ядерные и не дай бог если США с Великобританией поставят их бандеровцам, и где гарантия что они не будут "сопли жевать", а пиз....т сразу и кого будем винить тогда господа Главнокомандующие!?