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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Татарстанда +31 градуска кадәр эсселек һәм кыска вакытлы яңгыр көтелә

Татарстанда +31 градуска кадәр эсселек һәм кыска вакытлы яңгыр көтелә

<p>Чәршәмбе, 19 июньдә, Татарстанда тагын үзгәрүчән һава торышы көтелә.</p> <p>ТР Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе фаразыннан күренгәнчә, республикада кыска вакытлы, урыны белән көчле яңгырлар, яшенле яңгыр һәм боз явачак.

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