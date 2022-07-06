Росфинмониторинг выступил за регулирование игровых валют

В индустрии видеоигр, особенно на рынке многопользовательских онлайн-игр, в последние годы наблюдается всплеск преступной активности из-за ее нерегулируемого статуса местными и международными организациями, сообщили «Известиям» в Росфинмониторинге.
В индустрии видеоигр, особенно на рынке многопользовательских онлайн-игр, в последние годы наблюдается всплеск преступной активности из-за ее нерегулируемого статуса местными и международными организациями, сообщили «Известиям» в Росфинмониторинге.
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