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Росфинмониторинг выступил за регулирование игровых валют

Росфинмониторинг выступил за регулирование игровых валют

В индустрии видеоигр, особенно на рынке многопользовательских онлайн-игр, в последние годы наблюдается всплеск преступной активности из-за ее нерегулируемого статуса местными и международными организациями, сообщили «Известиям» в Росфинмониторинге.

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