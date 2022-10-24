В Херсоне заявили о формировании территориальной обороны

В них предложили вступить местным жителям на добровольной основеВ администрации Херсонской области сообщили, что все желающие мужчины, которые остались в городе, могут по собственному желанию вступить добровольцами в отряды территориальной обороны.
В них предложили вступить местным жителям на добровольной основеВ администрации Херсонской области сообщили, что все желающие мужчины, которые остались в городе, могут по собственному желанию вступить добровольцами в отряды территориальной обороны.
Свежие комментарии