Крупные инвестиции в курортную недвижимость Сочи: новый проект в Лазаревском районе

Когда я впервые услышала о масштабах нового проекта в Лазаревском районе Сочи, сумма в 44 миллиарда рублей показалась мне не просто цифрой из отчетности, а настоящим вызовом для всего южного рынка недвижимости.
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