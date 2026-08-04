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Земля

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Крупные инвестиции в курортную недвижимость Сочи: новый проект в Лазаревском районе

Крупные инвестиции в курортную недвижимость Сочи: новый проект в Лазаревском районе

Когда я впервые услышала о масштабах нового проекта в Лазаревском районе Сочи, сумма в 44 миллиарда рублей показалась мне не просто цифрой из отчетности, а настоящим вызовом для всего южного рынка недвижимости.

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