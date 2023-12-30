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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брисбен (WTA). Мирра Андреева стартует против Шнайдер, Осака сыграет с Корпач в первом матче после декрета

Стала известна сетка турнира WTA в Брисбене, который пройдет на следующей неделе. Все сеяные – включая Людмилу Самсонову (4), Дарью Касаткину (5), Веронику Кудерметову (6), Екатерину Александрову (7) и Анастасию Потапову (11) начнут со второго круга.

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