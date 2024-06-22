Украинские СМИ сообщили о взрывах в пяти областях

Взрывы раздались в ночь на 22 июня на территории пяти украинских областей. Об этом со ссылкой на корреспондентов и очевидцев сообщили местный телеканал ТСН, издание «Суспільне» и главы некоторых военных администраций.
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