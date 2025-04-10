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Царьград

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Халатность пристава в Карачаево-Черкесии: утрата штрафа в 47 млн рублей

Халатность пристава в Карачаево-Черкесии: утрата штрафа в 47 млн рублей

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело против судебного пристава за халатность. Он не смог наложить арест на имущество ООО "Югэлектромонтаж", тем самым потеряв возможность взыскать штраф свыше 47 млн рублей.

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