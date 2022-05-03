В России возбудили уголовные дела в отношении Коломойского и других лиц

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, экс-главы МВД Украины Арсена Авакова, замглавы МВД Украины Антона Геращенко и еще 285 человек за преступления на Донбассе и Украине.
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, экс-главы МВД Украины Арсена Авакова, замглавы МВД Украины Антона Геращенко и еще 285 человек за преступления на Донбассе и Украине.
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