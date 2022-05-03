Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Напитки отвратительные, особенно пиво   газированное просто гадость химическая.  Колбасу научились делать по ТУ из му...Прощай, Coca-Cola!
  • валентина пожиленко
    Не было бы в России больше печали, чем та, что Coca-Cola может окончательно покинуть российский рынок. В СССР мы прек...Прощай, Coca-Cola!
  • Наталья Середа
    Прошло 8! лет от дня присоединения.Сколько жалоб было в форпосте (и не только ) на управляющие компании и может быть ...Управляющие компа...

В России возбудили уголовные дела в отношении Коломойского и других лиц

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, экс-главы МВД Украины Арсена Авакова, замглавы МВД Украины Антона Геращенко и еще 285 человек за преступления на Донбассе и Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх