«Сильно крутил руль»: автомобильные ошибки Ипполита из «Иронии судьбы»

Кинокомедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышла на экраны почти полвека назад и с тех пор стала таким же символом Нового года, как украшенная елка, мандарины или салат оливье на праздничном столе.
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