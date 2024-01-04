Театр абсурда
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Театр абсурда

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Превратили «ожидаемое поражение» в схему обогащения и «насмехаемся»

Превратили «ожидаемое поражение» в схему обогащения и «насмехаемся»

  Западные корпорации обогащают Россию, на зависть геронтократии «мирового гегемона». Нет, дело не в какой-то особой честности или «свободной руке рынка», а в правильных и жестких действиях Российского государства, которое умудрилось обернуть «ожидаемое экономическое поражение в схему дополнительного обогащения».

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