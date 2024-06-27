МРОТ для студентов-родителей: Минобрнауки предлагает новую меру поддержки

Министерство образования и науки России выступило с инициативой о введении ежемесячной социальной стипендии в размере минимального размера оплаты труда для студентов-родителей, воспитывающих дошкольников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии