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МРОТ для студентов-родителей: Минобрнауки предлагает новую меру поддержки

МРОТ для студентов-родителей: Минобрнауки предлагает новую меру поддержки

Министерство образования и науки России выступило с инициативой о введении ежемесячной социальной стипендии в размере минимального размера оплаты труда для студентов-родителей, воспитывающих дошкольников.

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