Соратник Пашиняна после встречи с дипломатом из США решил ударить по Путину, умолчав о главном

Армен Григорян заявил, что у Армении нет никаких ожиданий от ОДКБ, куда также входит РоссияСекретарь армянского Совбеза после встречи со старшим советником США по переговорам на Кавказе Луи Боно решил снова пожаловаться на ОДКБ.
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