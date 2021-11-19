Глава WTA о деле Шуай Пэн: «Мы готовы уйти из Китая и справляться со всеми осложнениями, к которым это приведет. Потому что это важнее бизнеса»

Глава WTA Стив Саймон в интервью CNN подтвердил, что WTA готова разорвать отношения с Китаем из-за дела экс-первой ракетки мира Шуай Пэн, которая пропала после того, как обвинила бывшего вице-премьера страны в принуждении к сексу.