Ялтинский синдром: 80 лет назад проходила конференция по устройству послевоенного миропорядка

Материал опубликован в январском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Топоним «Ялта» в массовом сознании ассоциируется не только с прекрасным летним отдыхом и русскими классиками (Чехов, Горький, Федор Васильев), но и с состоявшимся восемьдесят лет назад ключевым историко-политическим событием.