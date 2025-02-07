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Ялтинский синдром: 80 лет назад проходила конференция по устройству послевоенного миропорядка

Ялтинский синдром: 80 лет назад проходила конференция по устройству послевоенного миропорядка

Материал опубликован в январском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Топоним «Ялта» в массовом сознании ассоциируется не только с прекрасным летним отдыхом и русскими классиками (Чехов, Горький, Федор Васильев), но и с состоявшимся восемьдесят лет назад ключевым историко-политическим событием.

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