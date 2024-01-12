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“Побежит в какую-то южную страну”, – куда Филипп Киркоров может уехать из России после скандала с “голой” вечеринкой

“Побежит в какую-то южную страну”, – куда Филипп Киркоров может уехать из России после скандала с “голой” вечеринкой

Певец Филипп Киркоров может переехать из России в другую страну после того, как лишился концертов и контрактов из-за участия в провокационной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, заявил продюсер и композитор Евгений Кобылянский.

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