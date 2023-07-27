27 июля чтут память детей, погибших на Донбассе

Надежда Белугина

ДЕТИ И ВОЙНА ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ДОНБАССЕ Надежда Белугина-Подюжская Миг. Огонь. Всё рушится. И бездна… Пустота. Ни дома, ни семьи… Всё в одно мгновение исчезло… Лишь у ног – осколки от скамьи. А на ней здесь с бабушкой сидели И беседы ручейком лились… …Всё не остановятся качели, Как часы, отсчитывают жизнь. Снег, мороз. На ней один халатик. И сама нечаянно жива… В доме - ни дивана, ни кровати, Кровь на лбу. Кружится голова. Будто родилась сегодня только. Как теперь? Куда и с кем идти? Бьётся сердце, а ударов сколько! Как зайчонок мечется в груди. Хочется к кому-либо прижаться, Раскричаться, выплакать всю боль. Страшно ей с родными попрощаться Навсегда…Не надо, не неволь… Девочка, обласканная мамой, Глазки – две бездонных полыньи. Войны – вечно ноющие шрамы И былинки-дети без семьи. …Чьи-то руки обнимают крепко, То – солдат! Он русский, он спасёт. За одежду враз схватилась цепко: В мир без войн боец её несёт. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Свидетельство о публикации №123011703915