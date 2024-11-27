Парад лицемерия высмеял Михалков: "Дальше всех пошла моя любимица"

Никита Сергеевич, браво! Вот это наша национальная элита, а не Макаревич с Галкиным, которые считают, что Россия с ними уехала.

СЗ

Сергей Захаров

Если есть записы илисьемка их высказываний против Трампа то надо их собрать и так в невзначай ненавязчиво доказательно их ему предоставить и наушко пошептать против них короче по-русски просто открыть ему глаза (как вию) на этих переобувальщиков