Парад лицемерия на Западе высмеял Никита Михалков. Он рассказал, как "переобулись" ругавшие ранее Дональда Трампа европейские политики: "Дальше всех пошла моя любимица".
Парад лицемерия высмеял Михалков: "Дальше всех пошла моя любимица"
Комментарии
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СП
Светлана Позднякова
Боже!!!Какое безумие!!!Давно сошедшие с ума америкосы и их вассалы !!!!🤦🏻♀️😡Респект Михалкову!🇷🇺
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14 час.
Э
Элла
Никита Сергеевич, браво! Вот это наша национальная элита, а не Макаревич с Галкиным, которые считают, что Россия с ними уехала.
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13 час.
СЗ
Сергей Захаров
Если есть записы илисьемка их высказываний против Трампа то надо их собрать и так в невзначай ненавязчиво доказательно их ему предоставить и наушко пошептать против них короче по-русски просто открыть ему глаза (как вию) на этих переобувальщиков
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8 час.
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