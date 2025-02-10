Мир, как одуванчик, хрупкий! Только не чихай. Разлетится за минутку Под всеобщий хайп… И воюет бессердечно Снова зло с добром.
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Мир, как одуванчик, хрупкий! Только не чихай. Разлетится за минутку Под всеобщий хайп… И воюет бессердечно Снова зло с добром.