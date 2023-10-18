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Украинские ресурсы: Тарнавский начал локальную десантную операцию на Херсонском направлении по инициативе офиса Зеленского

Украинские ресурсы: Тарнавский начал локальную десантную операцию на Херсонском направлении по инициативе офиса Зеленского

Противник прощупывает Херсонское направление, создав небольшой плацдарм на левом берегу Днепра. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ, решение по дальнейшей десантной операции будет принято исходя из сложившейся ситуации.

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