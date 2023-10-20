«Нормы быть не может»: как повысить иммунитет и какие витамины принимать взрослым и детям

Осень — время, когда многие люди начинают чаще болеть ОРВИ. Доцент Сеченовского университета, врач аллерголог-иммунолог Асель Нуразина объяснила «Известиям», с чем это связано, как повысить иммунитет в домашних условиях, какие витамины выбрать для себя и ребенка — и всем ли они нужны на самом деле.