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6 причин, почему мы продолжаем отношения, в которых несчастны

6 причин, почему мы продолжаем отношения, в которых несчастны

Токсик, абьюзер, нарцисс — так многие называют своих супругов, и зачастую совершенно справедливо. Но почему продолжают жаловаться и страдать, а не заканчивают эти несчастливые отношения? Объясняет психотерапевт с 30-летним стажем.

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