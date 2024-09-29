Будущий премьер Японии может назначить в стране досрочные выборы в парламент

Новый глава правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба после назначения 1 октября премьер-министром намерен до конца следующего месяца распустить нижнюю палату парламента, чтобы провести досрочные выборы.
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