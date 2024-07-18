В Чечне назвали сроки окончания спецоперации: данные от генерал-майора

ГРОЗНЫЙ, 18 июля, ФедералПресс. Заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов назвал сроки окончания спецоперации.
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