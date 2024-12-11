Профессор Гленн Дизен критикует США за незаконные действия в Сирии на фоне обвинений в адрес России. Израиль расширяет присутствие на Голанских высотах, в то время как ситуация в Сирии обостряется после отставки президента Башара Асада.
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