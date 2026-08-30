Мэр Гирне Шенкюль сообщил о поисках 70 пассажиров тонущего у Кипра парома

Спасатели ведут поиск 70 пассажиров парома, который перевернулся у берегов Кипра. Об этом сообщил мэр порта Гирне Мурат Шенкюль.
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