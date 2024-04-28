Нарколог Шуров: запах краски нравится при нехватке полезных веществ в организме

Некоторым людям нравятся запахи краски и бензина, что считается абсолютно нормальным явлением. Однако важно отличать индивидуальные особенности и опасные симптомы токсикомании, предупредил врач-нарколог Василий Шуров в беседе с «Пятым каналом».