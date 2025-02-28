Готовивших теракт против митрополита Тихона завербовал сотрудник ГУР

Задержанные за подготовку теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) были завербованы сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в середине 2024 года через Telegram.
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