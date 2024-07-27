В ходе контрбатарейной борьбы на Каховском направлении уничтожена САУ Braveheart ВСУ Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" продолжают обеспечивать контроль островной зоны реки Днепр.
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В ходе контрбатарейной борьбы на Каховском направлении уничтожена САУ Braveheart ВСУ Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" продолжают обеспечивать контроль островной зоны реки Днепр.
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