«Кристина познакомилась с сестричкой», — помощница Орбакайте заявила о рождении ребенка Пугачевой

Как может повлиять на отношения матери и дочери появление нового ребёнка в семье? Этот вопрос достаточно часто возникает в семьях, в которых несколько детей, но обычно в таких ситуациях у детей меньшая разница в возрасте, чем в случае Кристины Орбакайте и её младших брата и сестры.