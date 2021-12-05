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Уроки пожарной безопасности для юных феодосийцев

Уроки пожарной безопасности для юных феодосийцев

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым регулярно проводят на базе образовательных учреждений полуострова обучающие занятия с подрастающим поколением по правилам пожарной безопасности.

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