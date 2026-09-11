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Shell продает энергетические активы в США за $715 млн в рамках оптимизации портфеля

Shell продает энергетические активы в США за $715 млн в рамках оптимизации портфеля

Энергетический гигант Shell plc через свою американскую дочернюю компанию Shell Energy North America (SENA) официально объявил о подписании ключевых соглашений по реструктуризации своего энергогенерирующего портфеля в Соединенных Штатах от 10 сентября 2026 года.

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