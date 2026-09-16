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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хэмилтон поддержал рэпера Macklemore, заявившего «Свободу Палестине» на концерте и исключенного из тура Эда Ширана: «Спасибо, что используешь свой голос»

Гонщик « Феррари » Льюис Хэмилтон оставил комментарий под записью рэпера Macklemore в соцсетях. «Спасибо, что используешь свой голос.

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