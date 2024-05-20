СМИ: первое после гибели Раиси открытое заседание парламента пройдет 21 мая

TASS/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Первое после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси открытое заседание парламента Исламской республики пройдет 21 мая, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на представителя президиума законодательного органа.
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