Ученые предложили объяснение необычному слиянию черных дыр, которое ранее считалось трудно совместимым со стандартными представлениями.
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