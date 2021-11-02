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Премьер-министр Баварии Зедер выступил за ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2»

Премьер-министр Баварии Зедер выступил за ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2»

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в рамках разговора с сотрудниками немецкого издания Bild подчеркнул, что выступает за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

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