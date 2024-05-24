В Барселоне полиция побила местных жителей, протестовавших против показа в общественном парке коллекции Louis Vuitton

В Барселоне произошло жесткое столкновение полиции с местными жителями. Поводом стал показа коллекции Louis Vuitton, которую проводили в местном общественном парке, закрыв его на это время для посетителей.
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