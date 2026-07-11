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Аргументы недели

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Выявлена новая мошенническая схема

Выявлена новая мошенническая схема

Безобидная на первый раз схема «я тебе дам наличные, а ты мне переведи безналичные на карту» на деле оказывается сильно рискованной.

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