"Владимир Владимирович, выпускайте закон — этих в плен не брать": На медиков устроили охоту

Кошмар

И где тут написано, что снаряды именно из Авдеевки прилетели спустя полгода? Это раньше из Авдеевки обстреливали Градами и из орудий. Потому её и освобождали в первую очередь. Цитата из этого же текста - "Многие говорили о том, что со взятием Авдеевки враг лишится возможности бить по столице Донбасса. Однако глава Республики Денис Пушилин тогда отметил, что прилёты были со стороны Красногоровки и Курахова, а взятие Авдеевки не стало для Донецка панацеей, к сожалению." Так что, ВСУ будут обстреливать Донецк, пока фронт за Курахово не отодвинем. Когда текст читаете, его осмысливать надо, а не читать поверхностно, и потом нести ахинею, кастрюлеголовые вы наши... Хотя для ципсошников это нормальная реакция. У них работа такая - врать и провоцировать.