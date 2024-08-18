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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Владимир Владимирович, выпускайте закон — этих в плен не брать": На медиков устроили охоту

"Владимир Владимирович, выпускайте закон — этих в плен не брать": На медиков устроили охоту

ОЛЕГ БЕЛИКОВ Погибли люди. Власти говорят об 11 пострадавших, включая подростка, в результате прилёта 155-мм натовского снаряда по торговому центру "Галактика" в Петровском районе столицы Донбасса.

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Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
Чем дольше идет СВО, тем больше гибнет женщин, детей, стариков, которых армия и должна защищать.
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9 час.
Nikolay Stepanov
Грозим пальчиком и рисуем очередные линии - а чего вы хотите от соплежуя?
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8 час.
Кошмар
И где тут написано, что снаряды именно из Авдеевки прилетели спустя полгода? Это раньше из  Авдеевки обстреливали Градами и из орудий. Потому её и освобождали в первую очередь.  Цитата из этого же текста - &quot;Многие говорили о том, что со взятием Авдеевки враг лишится возможности бить по столице Донбасса. Однако глава Республики Денис Пушилин тогда отметил, что прилёты были со стороны Красногоровки и Курахова, а взятие Авдеевки не стало для Донецка панацеей, к сожалению.&quot;     Так что, ВСУ будут обстреливать Донецк, пока фронт за Курахово не отодвинем.  Когда текст читаете, его осмысливать надо, а не читать поверхностно, и потом нести ахинею, кастрюлеголовые вы наши...  Хотя для ципсошников это нормальная реакция. У них работа такая - врать и провоцировать.
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6 час.

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