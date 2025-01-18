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Пресс релизы

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Стены Питера становятся чистыми: Усилия супраменов

Стены Питера становятся чистыми: Усилия супраменов

В Петербурге набирает обороты движение супраменов, стирающих незаконные надписи на стенах В Санкт-Петербурге активно развивается движение супраменов — группы молодых людей, которые занимаются удалением незаконной рекламы и граффити со стен домов и заборов.

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