Стены Питера становятся чистыми: Усилия супраменов

В Петербурге набирает обороты движение супраменов, стирающих незаконные надписи на стенах В Санкт-Петербурге активно развивается движение супраменов — группы молодых людей, которые занимаются удалением незаконной рекламы и граффити со стен домов и заборов.
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