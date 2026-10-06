К 75-летию Лианозовского парка создали настольную игру

Лианозовскому парку в этом году исполняется 75 лет. К юбилею специалисты подготовили необычный подарок для жителей — уникальную настольную игру, посвящённую истории любимого места отдыха.
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