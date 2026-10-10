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Царьград

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Нобелевский комитет присудил Пиллэй премию мира за миротворчество

Нобелевский комитет присудил Пиллэй премию мира за миротворчество

Бывший верховный комиссар ООН Нави Пиллэй, изначально приняв получение Нобелевской премии мира за шутку, во время пресс-конференции в Осло подтвердила свою награду за вклад в мир и международное право.

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