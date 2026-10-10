Нобелевский комитет присудил Пиллэй премию мира за миротворчество

Бывший верховный комиссар ООН Нави Пиллэй, изначально приняв получение Нобелевской премии мира за шутку, во время пресс-конференции в Осло подтвердила свою награду за вклад в мир и международное право.
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