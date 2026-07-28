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Россиянам объяснили, почему летом шаурма может быть опаснее

Россиянам объяснили, почему летом шаурма может быть опаснее

Особенно уязвимы блюда уличной кухни с многокомпонентным составом — в них сочетаются мясо, свежие овощи и соусы, каждый из которых при нарушении условий хранения становится благоприятной средой для бактерий Летняя жара увеличивает риск пищевых отравлений, особенно от уличной еды.

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