Невероятно, но кое в чем Зеленский оказался абсолютно прав.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Последние сутки на Банковых и в Брюсселях эмоции полыхают с такой невероятной силой, что сполохи видны даже в обесточенном киевском метро.
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Вот только после того как у Трампа всё устаканится,опять вспомнят про грема.