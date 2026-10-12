Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Невероятно, но кое в чем Зеленский оказался абсолютно прав.

Невероятно, но кое в чем Зеленский оказался абсолютно прав.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Последние сутки на Банковых и в Брюсселях эмоции полыхают с такой невероятной силой, что сполохи видны даже в обесточенном киевском метро.

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