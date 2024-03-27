Байден в третий раз за глаза сильно нахамил Путину

Престарелый президент США продолжает подбирать неприятные эпитеты в адрес главы России.Выступая перед избирателями в штате Северная Каролина Джо Байден говорил о необходимости поднять налоги для богатых американцев.
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