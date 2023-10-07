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Турция нашла новую альтернативу российскому газу

Турция нашла новую альтернативу российскому газу

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в эфире местной телекомпании заявил, что в ноябре посетит Израиль для начала переговоров по поводу закупок природного газа и его транзита в Европу через Турцию, передает Reuters.

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Комментарии
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Лев Добрый
На султана Россия никогда не должна полагаться, потому что у него в голове всегда одно направление, подставить подножку. Если честно, то Россия для Турции всегда враг!👀👈😜
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