С окончанием каденции придурка Байдена, куда-то резко пропали Северокорейские солдаты, кои по слухам (сказкам) CNN and NYT воевали на стороне России в ее огороде 404 **** Северокорейских военных отозвали с линии фронта в Курской области из-за больших потерь.