Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В ГД хотят гарантировать беременным возможность работать удаленно

В ГД хотят гарантировать беременным возможность работать удаленно

Это снизит риски для здоровья будущих мам и убережет их от стрессовых ситуаций на работе Депутаты Госдумы от партии "Новые люди", среди которых Владимир Плякин, Георгий Арапов и вице-спикер Владислав Даванков, планируют внести в парламент законопроект, который позволит беременным женщинам работать удаленно по медицинским показаниям, если их обязанности можно выполнять вне офиса, сообщило РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии