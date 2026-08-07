В ГД хотят гарантировать беременным возможность работать удаленно

Это снизит риски для здоровья будущих мам и убережет их от стрессовых ситуаций на работе Депутаты Госдумы от партии "Новые люди", среди которых Владимир Плякин, Георгий Арапов и вице-спикер Владислав Даванков, планируют внести в парламент законопроект, который позволит беременным женщинам работать удаленно по медицинским показаниям, если их обязанности можно выполнять вне офиса, сообщило РИА Новости.
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