В Южно-Сахалинске стартует второй этап Кубка Сахалинской области по фигурному катанию «Лед Востока». За два дня свое мастерство покажут около 90 спортсменов из Южно-Сахалинска, Холмска и Макарова.
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