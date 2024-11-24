Немецкие ученые предупреждают о росте глобальной смертности из-за климата

Немецкие исследователи из Института химии Макса Планка и других научных учреждений представили тревожные прогнозы о значительном увеличении глобальной смертности к концу XXI века, вызванной климатическими и экологическими факторами.
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