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Немецкие ученые предупреждают о росте глобальной смертности из-за климата

Немецкие ученые предупреждают о росте глобальной смертности из-за климата

Немецкие исследователи из Института химии Макса Планка и других научных учреждений представили тревожные прогнозы о значительном увеличении глобальной смертности к концу XXI века, вызванной климатическими и экологическими факторами.

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